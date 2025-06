Visuliazação: 0

A Cunhã-Poranga do Boi Garantido desfilou como musa da escola de samba no Carnaval deste ano.

A Grande Rio declarou torcida para Isabelle Nogueira na semana do Festival de Folclórico de Parintins 2025. Vale lembrar que a Cunhã-Poranga do Boi Garantido desfilou como musa da escola de samba no Carnaval deste ano.

Semana de @parintinsoficial e a nossa Cunhã já tá vivendo muito o clima do Festival! Da Sapucaí pro Bumbódromo… A gente está daqui juntinho com você, @isabelle.nogueira ”, declarou o perfil oficial da Grande Rio.

Isabelle Nogueira desfilou como musa da Grande Rio no Carnaval de 2025. A amazonense brilhou como Jurema na Marquês de Sapucaí. “Jurema, a essência da Floresta Amazônica. Uma divindade feminina ligado à floresta, à cura e ao conhecimento das ervas”, disse Isabelle.

Nos dias 27,28 e 29 de junho ocorre o Festival Folclórico de Parintins 2025. Este ano, Isabelle Nogueira que ficou ainda mais conhecida por sua participação no Big Brother Brasil 2024 continua no posto de Cunhã-Poranga do Boi vermelho e branco.

O post Grande Rio torcerá para Isabelle Nogueira no Festival de Parintins apareceu primeiro em Portal Você Online.