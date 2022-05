Avalie o post

Manaus (AM) – Para capacitar os policiais operacionais, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), promoveram, na tarde da segunda-feira (9), o Treinamento Tático de Abordagem e Identificação Veicular e Técnicas de Abordagem no Trânsito.

A aula aconteceu na sede da SSP-AM, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, a capacitação de agentes do sistema de Segurança Pública é um eixo estratégico incluso no programa Amazonas Mais Seguro.

Durante o curso, os alunos aprenderam conteúdo para a realização de uma eficiente fiscalização do veículo, indicando onde ficam os seus sinais identificadores, suas principais características e quais são as fraudes mais comuns.

Conforme o titular da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), capitão Douglas, os agentes da Seaop, braço operacional da SSP-AM, aprenderam técnicas de identificação a fraudes veiculares utilizadas pela PRF em todo o Brasil.

“Por determinação do secretário, general Mansur, nós estamos convidando as forças de segurança do ramo estadual e federal para promover essa troca de experiências com objetivo de melhorar o serviço prestado à população”, disse.

O ministrador do curso, policial da PRF, Diego Farias, ressaltou a importância de oferecer o curso, para que os policiais estejam capacitados e atualizados.

“Nós temos um hábito muito grande de fiscalizar veículos, e na maioria dos crimes os carros e motocicletas são utilizados, então trouxemos um pouco do nosso conhecimento do dia a dia, e difundir tudo isso para que os policiais consigam atuar de maneira mais eficiente”, afirmou.

*Com informações da Agência Amazonas

