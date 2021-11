Avalie o post

O advogado venceu com 3.068 votos a eleição que aconteceu nesta terça-feira (16)

Manaus – O advogado Jean Cleuter Simões Mendonça da Chapa 30 OAB Unida venceu com 3.068 votos a eleição para a presidência da Ordem dos Advogados Do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), derrotando o candidato Paulo Mafioletti da Chapa 10, o qual obteve 692 votos.

Em Manaus, a votação ocorreu nesta terça-feira (16) na Arena da Amazônia e terminou às 17h. Houve ainda sessão eleitoral em Parintins, Tefé, Manacapuru, Itacoatiara, Humaitá e em Tabatinga que atendeu à advocacia do Alto Solimões.

Ao lado da vice-presidente Denize Aufiero, Jean Cleuter terá pela frente um mandato de três anos à frente da presidência da seccional do Amazonas e sucederá o advogado Marco Aurélio de Lima Choy que cumpriu dois mandatos consecutivos de presidente.

A gestão de Choy que teve como vice-presidente a advogada Grace Benayon encerra em 31 de dezembro. Jean assume em 1º de janeiro de 2022.

A votação teve o apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) que cedeu às urnas eletrônicas, do IMMU Trânsito, Detran-AM e Polícia Militar.

A apuração ocorreu na Arena com a presença de advogadas e advogados apoiadores das duas chapas. O resultado foi exibido nos dois telões do campo da Arena.

Números da eleição da OAB

Jean Cleuter 3.068 = 82%

Paulo Mafioletti 692 = 18%

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

