Avalie o post

Brasil – Na tarde desta segunda-feira (15), uma jovem de nome e idade não revelados, foi brutalmente agredida por uma mulher dentro de um bar. A motivação seria de um envolvimento com um homem casado.

O vídeo que foi produzido no celular de uma pessoa que estava dentro do estabelecimento, começou a circular desde a tarde de ontem, mas só ganhou repercussão nesta manhã.

Nas imagens, a suposta amante aparece apanhando no chão com a mulher de blusa preta em cima dela, desferindo vários tapas em seu rosto.

Sem chance de se livrar das agressões, ela apenas chora de dor e grita.

Uma outra mulher que está na companhia da esposa traída fala ao fundo, ‘nunca mais vai enviar fotos para o marido dos outros’.

O local onde a porrada aconteceu nao foi divulgado.

Veja o vídeo:

Fonte