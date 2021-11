Avalie o post

Três criminosos surpreenderam a vítima em um bar na Colônia Antônio Aleixo. Familiares foram até o local depois de ouvir os disparos

Manaus – Robertinho Gomes de Brito, 48, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (16), em uma bar na Rua Manoel Matias, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Duas pessoas foram baleadas, durante ação.

Segundo informações da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Robertinho foi surpreendido por pelo menos três criminosos que chegaram no local em um veículo, modelo S10 e atiraram contra ele, que morreu no local.

Durante ação criminosa, outras duas pessoas, que também estavam no bar, foram baleadas e levadas a uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a polícia, o homem e mulher tem envolvimento com o tráfico de drogas.

“Todos tem envolvente com trágico de drogas. Os criminosos, segundo informações, chegaram em um veículo, desembarcaram e efetuaram os disparos contra dois elementos é uma mulher, um veio a óbito e os outros dois se encontram ferido”, explicou o capitão Thiago Dantas.

Duas familiares foram até o local depois de ouvir os disparos, a família mora no mesma rua em que o crime aconteceu. Robertinho foi preso por tráfico de drogas e liberado em audiência de custódia, segundo parentes.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

