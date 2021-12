Avalie o post

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Visão Amazônica, abre, neste sábado, 4/12, o processo seletivo para 2 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação empreendedora, ofertados com recursos oriundos de emenda parlamentar impositiva nº 140/2020.

Os cursos serão realizados na modalidade de ensino remoto, entre eles estão Empreendedorismo I (Planejamento estratégico, Inteligência emocional nos negócios, Atendimento ao cliente com diferencial); Empreendedorismo II (Gestão empresarial para MEI, Organização financeira e planejamento, Os elementos da gestão empresarial); Empreendedorismo III (Estratégia de marketing para negócio, Como vender via Facebook e Marketplace, como vender via Instagram); Empreendedorismo IV (Como aplicar vendas delivery; Atendimento via plataformas delivery, Como gerenciar entregas delivery); Criação de Podcast e Roteiro para Curta-Metragem.

As capacitações são destinadas a jovens acima de 18 anos em busca do primeiro emprego, trabalhadores ativos e inativos, autônomos e empreendedores residentes na cidade de Manaus, que tenham concluído o ensino médio ou estejam concluindo (devidamente matriculados). A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido, pois haverá um processo seletivo conforme o edital.

As inscrições serão realizadas no período de 4 a 8/12, por meio do link disponível em semtepi.manaus.am.gov.br.

Fonte: Semtepi

Foto: Divulgação

Fonte