Após a cantora Iza pronunciar a separação com o jogador Yuri Lima na noite desta quarta-feira (10), os internautas não se conterão nos comentários no perfil do jogador e até mesmo confundiram qual Yuri estava sendo acusado de traição, e acabou sobrando para o jogador do Corinthians, Yuri Alberto. Comentários como “Você já foi melhor, hoje trai até mulher grávida”, “Porque você traiu a Iza” e “O Corinthians nessa fase e você traindo a Iza?”apareceram na última foto publicada no Instagram pelo atacante. Yuri Alberto fez sua estreia pelo Corinthians em 20 de julho, na vitória por 3 a 1 contra o Coritiba, na Neo Química Arena, em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Já o ex parceiro da artista, Yuri Lima, foi contratado pelo Mirassol para a disputa do Paulistão 2023 e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja os comentários: