Nos dias 14 e 15 de agosto, a Ordem dos Advogados do Brasil -Seccional Amazonas (OAB-AM) realizará a III Conferência Estadual de Advocacia do Amazonas, com o tema “Empreendedorismo e Tecnologia”, das 09 às 21h, no Centro de Convenções Manaus Plaza Shopping.

O evento faz parte da programação do mês do advogado e reunirá estudantes e profissionais da área de direito, administração, contabilidade e demais interessados para debater inovações e possibilidades no ramo jurídico conduzidos por 70 especialistas renomados a nível nacional e local.

Para o presidente da Seccional, Jean Cleuter, o encontro será uma grande oportunidade para debater e obter maior conhecimento sobre a atuação na carreira jurídica frente ao campo digital.

“A advocacia avançou muito, tanto na área de empreendedorismo quanto a de tecnologia. Nós vivemos um novo momento, vamos trabalhar e debater como será a melhor forma de atuação. Quem participar encontrará tanto questões de como se comportar nas mídias sociais, como também questões acadêmicas, como na área de Direito Tributário, Trabalhista, Administrativo, Constitucional ou Ambiental. Ou seja, vamos ter vários nichos de atuação debatendo com maior profundidade para que o profissional adquira maior conhecimento”, afirmou o presidente.

A Conferência contará com 7 salas simultâneas, 30 painéis temáticos promovidos pelas comissões da Seccional, trazendo debates atuais e importantes aos rumos do Direito. Nesta edição da conferência, a advocacia amazonense também contará com a VI edição do Congresso de Direito Tributário, realizado anualmente, oferecendo palestras exclusivas abordando as mais recentes inovações e desafios no campo do Direito Tributário.

As inscrições e programação completa estão disponíveis pelo endereço eletrônico da III Conferência Estadual de Advocacia Amazonense: http://conferenciaestadualoabam.com.br/. Os participantes receberão certificação de 20h complementares. O credenciamento começa às 08:30.