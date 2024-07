Produção tem melhor desempenho deste 2012 para o primeiro semestre e cresce 13,5% em 13 Anos, de acordo com balanço feito pela entidade nesta quinta-feira (11), na capital amazonense

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo – apresentou, na manhã desta quinta-feira (11), no Novotel do Distrito Industrial de Manaus, um balanço positivo do primeiro semestre da produção do polo de duas rodas, na capital amazonense. Na ocasião, o presidente Marcos Bento anunciou um crescimento de 13,5%, o melhor dos últimos treze anos.

Foi o melhor desempenho para os seis primeiros meses do ano desde 2012. A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou 868.076 unidades de janeiro a junho deste ano, alta de 13,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

“Expectativa é positiva de atingir mais de 1,69 milhão de motocicletas até o final do ano”, informou o presidente Marcos Bento durante a apresentação do balanço.

“Tivemos um primeiro semestre bastante positivo, acima do esperado. Porém, temos pela frente um segundo semestre bastante desafiador, principalmente com a previsão de uma estiagem ainda mais severa do que a no ano passado, onde já foram sentidos os reflexos diretamente na produção de motocicletas em Manaus”, afirmou.

Sobre a previsão de seca severa para a região nesse segundo semestre, Bento falou que será um desafio, mas que está otimista. “Ano passado sofremos bastante, mas o importante é que as autoridades correram para fazer a dragagem dos rios, o governo estadual instalou um Comitê de Crise e teremos um ambiente positivo para a produção”.

Sobre a possibilidade das empresas de navegação de cobrar uma ‘taxa da seca” por containers transportado acima de 5 mil dólares a partir de agosto, ele disse que o frete não pode subir exorbitantemente porque vai impactar diretamente nos fabricantes e no clientes final.

Em junho, foram produzidas 106.273 motocicletas. O volume é 11,5% superior ao do mesmo mês de 2023 e 33,8% inferior ao registrado em maio. A retração já era esperada devido às férias coletivas das associadas anteriormente programadas.

Vendas no varejo

No primeiro semestre foram licenciadas 933.158 motocicletas, aumento de 19,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse foi o melhor desempenho registrado para o setor em 17 anos.

As três categorias do mercado mais emplacadas foram a Street (48,5%), Trail (18%) e Motoneta (17,7%).

Na análise isolada de junho, os emplacamentos totalizaram 165.877 unidades, volume 18,2% superior ao do mesmo mês do ano passado e 0,8% maior em relação a maio. Esse resultado também é o melhor desde 2008.

As posições no ranking mensal foram mantidas: Street, com 49% de participação no mercado, seguido pela Trail (com 18,6%) e Motoneta (com 16,5%).

Confira o ranking por categoria, com a comparação com o mês e ano anteriores:

EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETAS JUNHO/23 MAIO/24 JUNHO/24 CATEGORIA A PARTICIPAÇÃO B PARTICIPAÇÃO C PARTICIPAÇÃO C/A C/B Street 72.991 52,0% 77.117 46,9% 81.355 49,0% 11,5% 5,5% Trail 25.918 18,5% 31.793 19,3% 30.919 18,6% 19,3% -2,7% Motoneta 19.767 14,1% 29.795 18,1% 27.400 16,5% 38,6% -8,0% Scooter 12.053 8,6% 13.269 8,1% 12.919 7,8% 7,2% -2,6% Naked 3.052 2,2% 4.060 2,5% 4.922 3,0% 61,3% 21,2% Big Trail 2.344 1,7% 2.565 1,6% 2.483 1,5% 5,9% -3,2% Ciclomotor 2.543 1,8% 3.206 1,9% 3.061 1,8% 20,4% -4,5% Custom 841 0,6% 970 0,6% 1.327 0,8% 57,8% 36,8% Sport 597 0,4% 1.514 0,9% 1.270 0,8% 112,7% -16,1% Triciclo 179 0,1% 119 0,1% 119 0,1% -33,5% 0,0% Touring 102 0,1% 125 0,1% 102 0,1% 0,0% -18,4% Quadriciclo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL 140.387 – 164.533 – 165.877 – 18,2% 0,8%

Fonte: Associadas Abraciclo

Com 20 dias úteis, a média diária de vendas foi de 8.294 unidades.

Os modelos de baixa cilindrada lideraram o ranking de emplacamentos, com 80% do mercado. Em segundo lugar, ficaram as motocicletas de média cilindrada, com 16,8% de participação, seguidas pelas de alta cilindrada, com 3,2%.

Exportações

No acumulado do ano, as associadas da Abraciclo exportaram 15.706 unidades, retração de 23,5% na comparação com o mesmo período de 2023.

Em junho, foram embarcadas 2.203 motocicletas, volume 38,4% inferior na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a maio, foi registrado crescimento de 49,3%.

Meta da Abraciclo é produzir mais de 1 milhão de motocicletas este ano em Manaus