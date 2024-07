A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), prendeu na quarta-feira (10), Jeremias Guilherme Batista do Nascimento, de 20 anos, por envolvimento na morte de Mizael da Silva Lima, de 49 anos.

O crime ocorreu no dia 27 de março deste ano, no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

No decorrer das investigações, foi constatado que a ação criminosa foi motivada por vingança pessoal do cunhado da vítima, Leonardo Sales da Silva, que está sendo procurado juntamente com Maik Figueiredo, conhecido como “MK”.

Leonardo é irmão de Ingrid Sales da Silva, de 34 anos, que era companheira de Mizael e foi presa em junho deste ano pela participação no crime.

