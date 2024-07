Um homem, não identificado, foi flagrado estuprando uma criança de 5 anos pelo próprio pai da vítima na tarde desta quarta-feira (10), no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus. O suspeito estava fazendo um trabalho na casa da menina quando cometeu o ato criminoso. A matéria é do Portal Regional.

Um vídeo registrado pelo pai da vítima mostra o momento em que o homem está cometendo o ato contra a criança. Após cometer o crime, o suspeito foi brutalmente espancado por populares que estavam no local.

Ainda segundo as informações, a polícia chegou no local no momento das agressões e conseguiu conter os populares. Um dos homens que agrediu o suposto estuprador acabou sendo preso durante a ação, isso porque, ele não atendeu ao chamado da polícia para que cessasse com as agressões.

Outro vídeo divulgado nas redes sociais mostra o homem bastante ferido após a sessão de espancamento.

Por conta dos ferimentos, o suposto estuprador precisou ser socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito.

VEJA O VÍDEO