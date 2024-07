Inédito no Amazonas, o estudo das ilusões óticas traz um paradigma para nossa existência: o que pensamos que estamos vendo, muitas vezes não é a verdade.

O Manauara Shopping apresenta o acervo do Museu das Ilusões, único do gênero na América Latina, totalmente interativo, em um espaço de mais de 1.200 m².

A exposição conta com mais de 90 atrações, reunindo um acervo único de ilusões de ótica e experiências divertidas, que brincam com o cérebro e com a razão.

As ilusões de ótica mostram que nossa mente tende a fazer suposições sobre o mundo e na busca de ajustar as imagens a partir de um sentido ou de informações pré-adquiridas, podemos visualizar o que não é real. Para explicar como isso acontece na prática, o Museu das Ilusões segue durante as férias de julho.

A exposição é uma boa dica para se descontrair, seja a dois, com amigos e até grupos de escola, turismo e estudos do meio. Mesmo profissionais de estudos da matemática, da física, neurociência, psicologia, arquitetura, desenho, geometria entre outros, adoram visitar o museu e conhecer suas peças intrigantes.

Programação perfeita para lazer e diversão em família, o Museu das Ilusões foi uma das revelações no ano passado do Prêmio Mauricio de Sousa, que tem o propósito de destacar projetos no setor e é considerado o “Oscar do Entretenimento do Brasil”. A escolha dos premiados teve como jurados o artista plástico brasileiro e muralista Eduardo Kobra, a gerente de Marketing da Warner BrosDiscovery, Raquel Felicio, e o vice-presidente de Vendas e Marketing da empresa holandesa Vekoma Rides, Ricardo Etges.

O projeto foi contemplado com Prata em Inovação, na premiação que ocorreu em Orlando/Fl, pela ADIBRA – Associação Brasileira de Parques e Atrações.

Segundo Paulo Zimmermann, diretor executivo do Museu das Ilusões, a exposição traz uma proposta que incentiva a cultura e a ciência pelo país, de forma lúdica e divertida, e será uma grande atração em Manaus nos próximos meses. “É uma atividade para todas as idades, que permite a interação de várias gerações, dos avôs aos netinhos, permitindo que todos se divirtam com a programação”, reforça Zimmermann.

Uma das explicações de tanto sucesso, é que o museu reúne diversão e conhecimento sobre ilusões visuais, que intrigam o público e a lógica, além de espaços instagramáveis, como os painéis 3D, que permitem fotos e filmagens de situações que parecem impossíveis.

A gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, afirma que o shopping sempre busca oferecer entretenimento de qualidade, além de proporcionar experiências diferenciadas para a cidade, e trazer o Museu das Ilusões para Manaus é um exemplo disso.

“A atração é ideal para quem gosta de ter novas experiências e buscar entretenimento com conteúdo, descontração e novos conhecimentos. É uma programação para toda a família, oferecendo diversão e aprendizado para todas as idades”, pontua.

Ilusões

Sabe aquela situação que causa na gente uma chacoalhada no cérebro para ver se realmente temos certeza do que estamos vendo?! Essa é uma das sensações que o Museu das Ilusões certamente provoca nos visitantes, além de muitos risos e desafios para as nossas certezas.

Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, museus com temática similar são o maior sucesso na Europa e EUA.

Inaugurado em 2019, o Museu das Ilusões brasileiro se tornou o maior acervo do mundo em ilusão ótica, reunindo peças clássicas do universo das ilusões, conhecidas mundialmente, e outras que foram criadas para o museu por artistas brasileiros.

O Museu das Ilusões, que é itinerante, já passou por 16 cidades brasileiras: Campinas, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, Balneário Camboriú, São Paulo, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Salvador, Campo Grande, São José dos Campos, Curitiba, Rio de Janeiro, Belém, Foz do Iguaçu, Goiânia e Cuiabá e agora chega a Manaus.

A exposição é antes de tudo um passeio divertido pela ciência para brincar com a mente. A curadoria do Museu das Ilusões é do físico e professor Julio Abdalla, também curador da maior exposição científica itinerante do Brasil, a ExperCiência, e o projeto é desenvolvido por Paulo Zimmermann, especialista em projetos de entretenimento e de ideias criativas para eventos em shoppings de todo Brasil.

SERVIÇO:

Museu das Ilusões no Manauara Shopping – Endereço: Av. Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis, Manaus – AM, no Piso Castanheiras, no espaço da antiga Livraria Saraiva. Funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, com entradas até as 21h, e domingos e feriados das 12h às 20h, com entrada até as 19h.

Valor do Ingresso: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada.

Valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas: 3 pessoas – R$ 120, 4 pessoas – R$ 160, 5 pessoas – R$ 200, 6 pessoas – R$ 240,00.

Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla: www.sympla.com.br

