Manaus (AM) – O governador Wilson Lima vistoriou, nesta terça-feira (10), os serviços de recomposição asfáltica que fazem parte do programa “Asfalta Manaus”, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

No total, o programa, uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, visa atender 20 lotes com aproximadamente 500 ruas cada, em diferentes zonas da cidade.

“Hoje viemos conversar com alguns moradores para sentir esse novo momento, em que a gente traz dignidade e respeito para essas pessoas”, disse o governador. Além do secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, a vistoria foi acompanhada de vereadores da Câmara Municipal de Manaus.

Em uma semana, o programa “Asfalta Manaus”, já chegou a diversas ruas nos bairros Planalto, Alvorada, Centro, Coroado, Compensa, Jorge Teixeira, Nossa Senhora das Graças, Santa Etelvina, Nova Cidade e Nova Conquista. Em todas as vias está sendo retirado o asfalto desgastado, e as equipes de obras da Seminf aplicam a nova massa asfáltica com melhor qualidade, oferecendo mais durabilidade.

Segundo a Prefeitura de Manaus, nos primeiros lotes foram aplicadas em torno de 600 mil toneladas de asfalto, atendendo a mais de 350 ruas. Ao longo das próximas semanas, outros 14 lotes serão lançados para atender os demais bairros de Manaus, em todas as zonas da cidade.

A ação envolve mais de 500 máquinas, um efetivo de mais de 600 servidores, além de toneladas de massa asfáltica, que serão empregadas na execução da obra que chegará a todos os bairros da capital, transformando ruas com pequeno, médio e grande fluxo.

Parte dos recursos para execução do programa é do Governo do Amazonas e foi repassada aos municípios por meio de convênios. O convênio Asfalta Manaus 1 tem valor total de R$ 110.442.704,28, sendo R$ 100 milhões do Estado e o restante de contrapartida do Município. O Asfalta Manaus 2 é de R$ 51.585.108,91, sendo R$ 50 milhões do Estado e o restante de contrapartida da Prefeitura.

O programa está inserido no protocolo de intenções assinado por Wilson Lima e David Almeida, em outubro do ano passado, no aniversário de Manaus. Nele, o Governo do Amazonas destina R$ 580 milhões para a Prefeitura executar obras e serviços na cidade. Ao todo, são 11 projetos nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

