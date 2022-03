Avalie o post

O governador do Amazonas, Wilson Lima, publicou um pronunciamento, nesta quarta-feira (23), ao lado do secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, e da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, no qual recomenda a desobrigação do uso de máscara em todo o Estado.

O chefe do executivo estadual afirmou que isso é possível graças a diminuição no número de internações por Covid-19, além de casos e óbitos.

“É importante que as pessoas continuem se vacinando”, afirmou o governador, que não fez distinção ou referência a espaços abertos ou fechados no vídeo. Porém, a Rádio Rio Mar apurou que a medida é para todos os espaços e o decreto oficial deve ser publicado ainda nesta quarta-feira.

Desde o último dia 16, o uso de máscaras em espaços abertos também não é mais obrigatório.