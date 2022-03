Avalie o post

Cantora brasileira já ultrapassou hits de grandes artistas como Adele, Lil Nas X, Jack Harlow, Justin Bieber e Ed Sheeran

Rio de Janeiro – Envolver, de Anitta, segue fazendo sucesso em todo o mundo. A música, que estava em 5º lugar, agora ocupa a 4ª posição no ranking diário do Spotify. A atualização acontece nesta quarta-feira (23), horas após os fãs da cantora brasileira reclamarem da demora na atualização da lista.

“O Brasil todo acorda e sofre junto com a demora para atualizar”, escreveu uma fã, no Twitter. “Com essa demora toda, é bom a Anitta estar em primeiro”, postou outra. “Cadê a atualização do Top Global para ver a posição de Envolver?”, questionou um internauta.

Na terça-feira (22), quando o hit ainda ocupava a 5ª posição, a própria Anitta ficou sem acreditar na conquista e disse, em tom de brincadeira, que já poderia se aposentar. “Se eu quiser me aposentar agora, eu me aposento. E por quê? Porque eu já fiz o que podia e o que não podia, gente. Se eu quiser dormir agora e me aposentar, eu posso”, declarou em vídeo.

Com o sucesso de Envolver, a famosa ultrapassou hits de grandes artistas como Adele, Lil Nas X, Jack Harlow, Justin Bieber e Ed Sheeran. Além disso, esta é a primeira vez que uma música de um artista brasileiro entrar no Top 10 da parada global da plataforma de streaming.

