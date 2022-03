5/5 - (2 votes)

Em Barcelos, foi realizado nesta quarta-feira, 23-03, uma grande mesa redonda na Câmara Municipal de Barcelos congregando as forças de segurança instaladas no município (Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Civil, Polícia Civil, Poder Judiciário e sociedade civil ). Notou-se a ausência do Ministério Público e da Polícia Militar do AM.

A pauta foi uma só: Segurança Pública no município de Barcelos. Na ocasião cada representante teve a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho desenvolvido em seus setores, assim como dos gargalos existentes.

O Secretário Municipal de Segurança Pública Tenente Coronel Peter apresentou uma planilha com dados estatísticos sobre o trabalho da Guarda Municipal e em seguida foi interrogado sobre algumas situações pelos participantes.

O mesmo aconteceu com o delegado da Policial Civil Dr. Diego que mostrou a dificuldade de fazer um trabalho mais apurado devido a falta de equipamentos.

A representante do Judiciário a Dra. Cintia de Souza Mesquita falou das quase duas mil demandas existentes para serem resolvidas.

Após as perguntas e respostas o senso comum obtido no debate é que as Forças de Segurança se unirão e buscarão fazer um trabalho em rede e um grande plano de ação a ser executado com fins de diminuir a criminalidade no município.

Todos os vereadores participaram ativamente levando seus questionamentos aos representantes dos poderes ali presentes.

O representante da população senhor Francisco Dantas fez o depoimento emocionado da realidade que nos cerca: "tantos roubos, assaltos que o cidadão de bem corre o risco de se tornar um criminoso abatendo aquele elemento que invade as residências e comércios continuamente". Disse Francisco.

Ficou evidenciado no debate o grande papel que a Guarda Municipal vem executando em favor da população Barcelense , assim como a dificuldade polícias civil e militar acerca de infraestrutura e falta de material humano.

O debate se encerrou com a fala de todos os vereadores que se comprometeram em emitir um relatório de tudo que foi tratado e enviar às autoridades competentes para a tomada de providências.

A Comissão de Segurança Pública ressaltou a importância do evento e agradeceu as autoridades e ao público presente pela excelente participação. A Sessão foi encerrada com o compromisso de todos de prestarem, seus serviços públicos com excelência.

