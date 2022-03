Avalie o post

Nessa quarta-feira (23/03), o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – Caic+ Alberto Carreira, localizado no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, foi reinaugurado. A unidade reabre oferecendo cinco novas especialidades pediátricas nas áreas de neurologia, nutrologia, ortopedia, psiquiatria e serviços de apoio diagnóstico em cardiologia e neurologia, atendendo crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, como destaca o governador do Amazonas, Wilson Lima.

”Estamos aqui para entregar o Caic+, que é uma estrutura que a gente entrega o mais atendimento, mais cinco especialidades, e é um conceito que faz parte desse processo de reformulação e reestruturação da saúde que estado do Amazonas,” disse Wilson.



Além das novas especialidades, o Caic+ Alberto Carreira vai ofertar exames de eletroencefalograma e de eletrocardiografia; serviços de triagem neonatal; manutenção dos serviços de odontologia, manutenção do serviço de pediatria geral, atendimento de equipe multidisciplinar formada por profissionais de enfermagem, serviço social, farmácia e psicologia.

Os atendimentos específicos serão realizados por meio de encaminhamento do Sistema de Regulação do Estado (Sisreg). Os pais e responsáveis das crianças e adolescentes que necessitam dessa assistência precisam estar com os dados cadastrais atualizados no Sistema Único de Saúde (SUS) e obter primeiro atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Além da Unidade reinaugurada no bairro compensa, o governador Wilson Lima falou sobre a construção de mais unidades na capital, sendo uma delas voltada para crianças com autismo, e reforçou o trabalho que está sendo feito no interior do estado.

”Nós vamos implantar um Caic+, para atender especificamente crianças que tem autismo, além dessa unidade aqui, nós vamos entregar mais três aqui na capital. A gente tem feito uma conversa muito grande com os prefeitos dos municípios, para entender naquilo que a gente pode avançar nesses atendimentos, na ampliação da estrutura da Saúde, e o investimento mais significativo e isso é muito simbólico que nós estamos fazendo, é a implantação de UTI no interior,” destacou o governador.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

