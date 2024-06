O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu, na tarde desta sexta-feira (22/06), o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. No encontro, foi assinado um acordo de cooperação técnica visando a criação de grupos de trabalho para o desenvolvimento de projetos em diversas áreas.

“Parcerias como essas são importantes para Israel e para o Amazonas. Podem nos ajudar a resolver problemas históricos da nossa região, como garantir água potável e energia elétrica a quem precisa”, disse o governador.

O documento contempla a cooperação nos setores de agricultura, gestão de recursos hídricos, saneamento, ciência e tecnologia, segurança pública e quaisquer outras áreas de interesse comum com foco na inovação.

O embaixador estava acompanhado da embaixatriz Liora Zonshine, do cônsul honorário de Israel em Manaus, Jaime Samuel Benchimol, do Presidente do Comitê Israelita do Amazonas, Sérgio Band, além de outras autoridades.

O acordo não tem obrigações financeiras, mas sim ações de cooperação técnica. O Brasil tem a segunda maior comunidade judaica da américa latina e a décima maior do mundo. Em 2021, o Brasil ingressou na aliança internacional para a lembrança do holocausto como observador.

O governador também assinou o Termo de Adesão à Definição de Antissemitismo. Com o documento, o Amazonas fica autorizado, capacitado e orientado a usar a Definição de Trabalho de Antissemitismo como recurso educacional para abordar e prevenir atividades relacionadas a preconceitos motivados por antissemitismo.