Fabrício Oliveira Bayma, de 17 anos, foi morto na noite desta sexta-feira (21), na rua Rio Amazonas, comunidade Cristo Rei, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a vítima estava andando tranquilamente pelo local quando viu um rapaz armado. Ele correu para um campo, mas foi alvejado e morreu no local.

Ninguém soube dizer qual seria o motivo da morte, mas falaram para os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que ele havia chegado na cidade há 3 dias, por isso agrediram que ele tenha sido morto por engano. Ele era de Urucará.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).