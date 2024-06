Foto: Divulgação

Rema dá início a uma nova fase de sua carreira com o lançamento de “Benin Boys”, uma animada faixa que é um hino em homenagem à sua cidade natal, Benin City, na Nigéria, e conta com a participação do artista em ascensão de Benin, Shallipopi.

A música, seu primeiro lançamento em oito meses, também vem acompanhada de um videoclipe oficial. O vídeo foi dirigido por DK e filmado em Benin City, Edo, Nigéria, cidade natal dos dois artistas

. O clipe captura Rema e Shallipopi homenageando algumas das tradições locais e a essência da cultura de Benin. Assista abaixo:

