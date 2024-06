Bastante desfalcado, Tigre buscou o empate nos acréscimos com o Amazonas e voltou a pontuar na Série B.

O ponto conquistado no empate com o Amazonas foi comemorado pelo Novorizontino, mesmo se tratando de um jogo em casa e que veio após uma derrota na Série B.

Na avaliação do técnico Eduardo Baptista, o Tigre “correu muito risco” durante a partida, especialmente pelo espaço cedido para os contra-ataques do adversário. O treinador destacou ainda o fato de sua equipe ter entrado em campo com sete desfalques.

– Poderíamos sair vencedores, mas valorizamos muito esse empate. Corremos muito risco, tivemos muitas trocas de um jogo para outro. Trocamos praticamente todo o setor defensivo, não tínhamos um zagueiro para reposição e tivemos muita dificuldade para a montagem dessa equipe. No final das contas, da maneira que foi o jogo, é um ponto importante para nós – disse.

Para Baptista, a derrota seria “injusta” e o time deve tirar de lição os riscos corridos no jogo para a sequência da competição.

– A equipe do Amazonas é letal no gol que eles fizeram, muito rápida e com dois beiradas muitos velozes. Tomamos o gol, poderíamos ter tomado mais um, faltou atenção aos encaixes quando eles tinham a bola. No segundo tempo corrigimos isso e foi praticamente um jogo de meio campo. Tiramos o contra-ataque deles e começamos a jogar. A entrada do Eduardo foi determinante, ele conseguiu reter a bola, ficamos mais com a bola e deu uma tranquilidade. Tentamos o tempo todo, felizmente conseguimos fazer o gol no finalzinho que dá justiça à partida. Perder seria injusto, mas fica a lição de quando pegarmos equipes que jogam em transição, termos os encaixes e não estarmos tão frouxos na hora de aproximar do adversário.

Autor do gol de empate do Novorizontino já nos acréscimos, o atacante Lucca reconhece que a equipe não teve uma grande atuação. O camisa 11 do Tigre, porém, celebrou o fato de balançar as redes no dia do aniversário de sua mãe, mesma data em que comemora 13 anos de casado.

– Fizemos um jogo abaixo, estamos cientes disso. Sabemos que erramos coisas que normalmente não acontecem, muitos passes, e isso deixou o jogo favorável para eles. Mas no final conseguimos marcar em uma bola em que somos fortes. Um gol especial para mim em um dia especial para mim.

Com 15 pontos, o Novorizontino ocupa a décima colocação na Série B. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira, às 19h, diante do Sport, na Arena de Pernambuco.

O post Eduardo Baptista valoriza ponto conquistado em jogo de “muito risco” para o Novorizontino apareceu primeiro em Portal Você Online.