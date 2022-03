Avalie o post

Cena viralizou na web e internautas ficaram confusos se ação foi encenada ou se os dois brigaram de verdade

São Paulo – Chris Rock participou da cerimônia do Oscar 2022, neste domingo (27), e fez uma piada com Jada Pinkett-Smith, mulher de Will Smith, durante a apresentação dos indicados a Melhor Documentário.

(Foto: Reprodução R7)

O comediante comentou que Jada estava careca para participar de G.I. Jane 2 e a comparou com a personagem principal vivida por Demi Moore em Até o Limite da Honra (1997). Mas, a brincadeira não agradou o marido da atriz. Isso porque, Jada decidiu raspar os cabelos, pois sofre de alopecia, condição que provoca queda de cabelo e, desde dezembro de 2021, contou aos fãs que enfrentaria o problema de frente e adotaria o novo visual.

Will pediu para que Chris não falasse da mulher dele e até xingou o humorista durante a transmissão ao vivo. “Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca”, gritou o ator. Will, que concorre ao prêmio de Melhor Ator por King Richard: Criando Campeãs, subiu ao palco e deu um tapa no rosto apresentador, causando um climão no maior evento do cinema.

A princípio, muitos internautas ficaram confusos, pensando que seria algo encenado ou que faria parte do script da cerimônia do Oscar. Mas, os apresentadores da transmissão confirmaram que a briga foi real.

