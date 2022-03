Avalie o post

A 94ª edição da cerimônia foi realizada na noite deste domingo

Artistas no tapete vermelho do Oscar 2022 fizeram homenagens as vítimas da guerra na Ucrânia, durante a 94ª edição da cerimônia realizada na noite deste domingo (27).

(Foto: Divulgação)

Algumas artistas utilizaram uma fita azul em seus looks como forma de homenagem ao povo ucraniano.

A atriz Jamie Lee Curtis usou uma fita azul na mão para mostrar seu posicionamento à favor dos ucranianos.

A compositora Diane Warren e a atriz coreana Youn Yuh-jung também aderiram a fita azul às suas vestimentas como forma de homenagem.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

