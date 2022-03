Avalie o post

A ação foi extinta por unanimidade

Rio de Janeiro – Foi extinta por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a ação popular movida em 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) que pedia reembolso aos cofres públicos pelos prejuízos causados por pedaladas fiscais.

A decisão foi tomada dois anos após a 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro condenar Dilma Rousseff a indenizar a União mediante acusação de que ela e sua equipe praticaram manobras fiscais, supostamente causando danos financeiros aos cofres enquanto foi presidente. Na ocasião, a defesa entrou com recurso.

A prática que recebeu o nome de pedaladas fiscais foi o que causou o impeachment da presidente no ano de 2016. Parte da ata da sessão que extingue a ação foi disponibilizada ao público na sexta-feira (25).

“A 7ª Turma Especializada decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação de Dilma Vana Rousseff, reformando integralmente a sentença atacada para extinguir o feito sem resolução do mérito”, afirma trecho. A decisão completa não foi publicada.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

