Seleção Brasileira Masculina de Vôlei terá pela frente o Egito, a Polônia e a Itália no Grupo B.

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei não terá tarefa fácil na fase inicial da Olimpíada de Paris. Isso porque o Grupo B, composto também por Egito, Polônia e Itália, reúne os últimos nove campeões mundiais da modalidade. As chaves foram sorteadas ainda no mês passado, em 26 de junho.

Um dos favoritos para conquistar o ouro, o Brasil venceu o Mundial Masculino de Vôlei em 2002, 2006 e 2010. Já a Polônia ficou com o título em 2014 e 2018, enquanto a Itália foi campeã em 1990, 1994, 1998 e 2022. O Egito, por outro lado, nunca faturou a competição.

Grupos em Paris 2024

Grupo A: França, Eslovênia, Canadá e Sérvia

Grupo B: Polônia, Itália, Brasil e Egito

Grupo C: Japão, Estados Unidos, Argentina e Alemanha

Disputa em Paris 2024

O formato será novidade na disputa. As 12 equipes serão distribuídas em três grupos com quatro participantes. Líder e vice-líder de cada grupo avançam junto dos dois melhores terceiros colocados.

As oito equipes serão ranqueadas de acordo com as campanhas para a distribuição das chaves. As quartas de finais respeitarão o “cruzamento olímpico”.

O time de melhor campanha enfrentará a equipe de pior rendimento. O segundo colocado joga contra o sétimo e assim sucessivamente.

Quartas de final

Equipe #1 x Equipe #8

Equipe #4 x Equipe #5

Equipe #2 x Equipe #7

Equipe #3 x Equipe #6

Semifinal

Equipe #1/Equipe #8 x Equipe #4/Equipe #5

Equipe #2/Equipe #7 x Equipe #3/Equipe #6

Final

Equipe #1/Equipe #8/Equipe #4/Equipe #5 x Equipe #2/Equipe #7 x Equipe #3/Equipe #6

Equipe #1 representa time de melhor campanha, Equipe#2 o time de segunda melhor campanha e assim sucessivamente

