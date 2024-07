Sob o comando de Estevão no ataque e com Weverton fechando o gol lá atrás, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 0 na noite deste domingo (7), no Allianz Parque, e encostou na ponta do Campeonato Brasileiro. O garoto de 17 anos fez o primeiro e deu assistência para Rony marcar o segundo. O Bahia criou chances, mas pecou nas finalizações e não conseguiu superar o goleiro alviverde.

O Palmeiras encostou na liderança. Com a vitória, chegou aos 30 pontos, só um a menos do que o Flamengo. A equipe de Abel Ferreira está na terceira posição. O Bahia perdeu lugar no G-4 para o São Paulo. Tem os mesmos 27 pontos dos paulistas, mas pior saldo de gols, e fica na quinta colocação.

O Bahia é o primeiro a voltar a campo na próxima rodada, a 16ª. A equipe tricolor enfrenta o Athletico-PR, em Curitiba, na quarta-feira (10), às 19h (horário de Brasília). O Palmeiras joga no dia seguinte, outra vez em casa, contra o Atlético-GO, às 19h30 (horário de Brasília).

O post Palmeiras vence Bahia e cola no líder Flamengo apareceu primeiro em Portal Você Online.