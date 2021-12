Avalie o post

A pesquisa violência do Cyberbulliny: A Violência Real Do Mundo Virtual foi desenvolvida pelo Instituto Avon em conjunto com a Decode, empresa especializada em pesquisa digital. O resultado corresponde ao período entre julho de 2020 e fevereiro de 2021, quando estavam em vigor as medidas de isolamento social e de fechamento de espaços. A outra etapa do estudo foi realizada antes da pandemia de covid-19, entre janeiro de 2019 e março de 2020.

A representante do Instituto Decode, Luiza Pirani, explica que a principal violência que mulheres e meninas sofrem em ambientes digitais é o assédio nas interações virtuais (38%) e, na sequência, as ameaças de vazamento de imagens íntimas (24%).

Para investigar a violência de gênero na internet, o estudo analisou mais de 286 mil vídeos, 154 mil menções, comentários e reações na forma de curtidas, compartilhamentos e repercussões que ocorreram em ambientes digitais, e mais de 164 mil postagens de notícias sobre o tema.

O cyberbullying é a prática de intimidação e perseguição no ambiente virtual, ultrapassando as barreiras da agressão física e psicológica que caracterizam o bullying. Normalmente, a violência é muito recorrente entre os jovens e acontece, principalmente, pelas redes sociais.

Em Manaus denúncias podem ser realizadas na Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, localizada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.



Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

