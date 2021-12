Avalie o post

Sport derrota Chapecoense no duelo de rebaixados

Cuiabá – O Cuiabá deu um importante passo para fugir do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Fortaleza por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (6) na Arena Pantanal, em partida da 37ª (e penúltima) rodada da competição.



A foto mais aguardada do dia!!! A comemoração da vitória no vestiário!!!

PARABÉNS AOS GUERREIROS!!! Falta pouco para o objetivo 🔰👊!!!#OrgulhodeMatoGrosso #MatoGrossonaSerieA pic.twitter.com/AtBu9Au11x

— Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) December 7, 2021

Com mais estes três pontos o Dourado alcançou a 15ª posição com 46 pontos, três a mais do que os 43 do Juventude, a primeira equipe no Z4, na 17ª posição. Já o Tricolor permanece na 5ª posição com 55 pontos após o revés.

O único gol da partida saiu aos 6 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti do atacante Elton.

As equipes se despedem da competição na próxima quinta-feira (9), a partir das 21h30 (horário de Brasília). O Cuiabá visita o Santos na Vila Belmiro, enquanto o Fortaleza recebe o Bahia no Castelão.

Duelo de rebaixados

Já o duelo entre os dois primeiros rebaixados da atual edição do Brasileiro terminou com a vitória de 1 a 0 do Sport sobre a Chapecoense, em plena Arena Condá.



Fim de jogo na Arena Condá!

Com golaço de Luciano Juba, vencemos a Chapecoense por 1×0! #PeloSportTudo pic.twitter.com/rhdROiZwc9

— Sport Club do Recife (@sportrecife) December 7, 2021

Fonte