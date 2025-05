Visuliazação: 0

Guilherme Guimarães da Silva, 23 anos, foi preso, na quarta-feira (28/5), por atropelar e fugir sem prestar socorro ao estudante e auxiliar de farmácia Wilker Pinto Neves, 25 anos. O fato aconteceu na madrugada do dia 18 de maio deste ano, na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

O atropelamento foi registrado por uma câmera de segurança da via e viralizou nas redes sociais. Com o impacto da batida, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

As investigações apontaram que Guilherme era o condutor do veículo envolvido no atropelamento. O carro foi identificado e, posteriormente, localizado.

Com base nessas evidências, a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) solicitou à Justiça a prisão temporária do autor, além de mandados de busca e apreensão, que foram deferidos e cumpridos na quarta-feira, no bairro Petrópolis, também na zona sul.

Segundo familiares da vítima, Wilker era estudante de farmácia e havia saído de casa para comprar uma bebida quando foi atingido pelo veículo. O corpo da vítima foi sepultado em Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus).