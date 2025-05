Visuliazação: 0

O jornalista Alex Braga usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (28/05), para se manifestar após ser detido por suspeita de dirigir sob efeito de álcool. A abordagem foi realizada por agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, e resultou em sua condução à delegacia. Apesar do episódio, ele nega a acusação e afirma ser alvo de perseguição política por parte de deputados estaduais.

“Não estava cambaleando, nem com olhos vermelhos e muito menos alcoolizado. Não bebo, jamais, quando estou dirigindo. Deixo aqui com vocês a verdade (…) Não fui preso, não paguei fiança. Fui liberado”, afirmou na legenda da publicação no Instagram.

No vídeo, Alex Braga afirma que a abordagem teria sido arbitrária. “Fui até um posto de conveniência, não estava bêbado e nem cambaleando, estava normal. Em seguida, fui parado pela blitz e o agente do Detran-AM pediu minha CNH, mas informei a ele que estava apenas com a habilitação digital, assim como outros documentos com fotos”, disse. “Mesmo assim, de forma arbitrária, ele não permitiu que eu pagasse o IPVA que estava atrasado. Em seguida, esse agente me diz que eu estava com características de embriaguez”, contou.

O jornalista afirma que foi conduzido até a delegacia, acompanhado de sua advogada, e que o próprio agente do Detran-AM teria se contradito durante o depoimento.

“O próprio agente do Detran entra em contradição na delegacia, ao dizer que não tinha certeza se eu estava embriagado. Depois, dei meu depoimento e logo em seguida fui liberado porque a autoridade policial constatou que eu não apresentava sinais de embriaguez. Essa é a verdade”, alegou.

Durante o registro da ocorrência, Braga se recusou a realizar o teste de alcoolemia, o que resultou na lavratura de um Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora. Após os trâmites legais, ele foi liberado e o veículo que conduzia foi removido ao parqueamento do Detran-AM.

Críticas aos deputados

Na gravação, o jornalista criticou parlamentares que repercutiram o caso na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“Aos deputados que não trabalham e usam a Tribuna paga pelo povo para me difamar, um conselho: saiam do ar-condicionado, usem o aparato público pago pelo Estado para perseguir bandidos. Os postos de conveniência estão cheios de bêbados todas as noites. Eu posso fazer um teste para comprovar que eu não bebo e nem uso drogas, sou uma pessoa limpa. Tudo que vem sendo publicado a meu respeito é fake news. Não devo nada a ninguém e não vou me ajoelhar pra vocês”, disse Alex Braga.

Repercussão na Aleam

Na sessão plenária da Aleam, a deputada estadual Alessandra Campêlo (Podemos) criticou duramente o comportamento do jornalista.

“Pela segunda vez em menos de um ano, esse meliante, que já responde a dezenas de processos e frequentemente usa seu portal e redes sociais para atacar deputados, foi preso em flagrante por estar dirigindo alcoolizado”, afirmou a parlamentar que também acusou Alex Braga de disseminar notícias falsas.

Além dela, os deputados Roberto Cidade (União Brasil), Sinésio Campos (PT) e Delegado Péricles (PL) e Joana D’arc (União Brasil) também se manifestaram e disseram ser alvos de ataques e fake news publicadas pelo jornalista.

Péricles foi além e mencionou supostas ligações políticas por trás das publicações feitas por Alex Braga.

“O político que custeia e financia as fake news e os ataques feitos por Alex Braga é conhecido como ‘água de salsicha’ no meio político”, declarou. Segundo ele, existem provas da relação do jornalista com esse político, embora o nome do suposto financiador não tenha sido revelado.