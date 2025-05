Visuliazação: 0

O Amazonas conquistou um marco histórico ao receber o status livre de febre aftosa sem vacinação, durante a 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial da Organização Mundial da Saúde Animal (Omsa), nesta quinta-feira (29/05), em Paris, na França.

“Essa certificação internacional é uma conquista histórica para o estado, resultado do trabalho do Governo do Amazonas, juntamente com todos os servidores que atuam no setor primário e, também, com os pecuaristas amazonenses. Estamos dando um passo importante no que diz respeito a ampliar o mercado de carne para outros estados e para outros países, atestando que o produto gerado aqui é de qualidade”, afirmou o governador Wilson Lima.

O reconhecimento internacional concedido pela Omsa foi recebido pela comitiva do Governo do Amazonas, representado pelo secretário de Estado de Produção Rural (Sepror), Daniel Borges, e pelo diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), José Omena, acompanhados pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), Muni Lourenço.

O secretário da Sepror, Daniel Borges, destaca que a conquista, liderada pelo Governo do Amazonas, é resultado do esforço de todos os servidores do Sistema Sepror, que atuaram na linha de frente na vacinação contra a febre aftosa, estruturação de barreiras animais e campanhas de vacinação. “O Amazonas acaba de ser reconhecido internacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação. Essa é uma conquista histórica para o Estado. Nosso governador Wilson Lima, desde 2019, vem investindo no setor primário e na defesa agropecuária. É um momento de celebração e temos que agradecer a todos os servidores do Sistema Sepror que se dedicaram incansavelmente para que pudéssemos obter esse reconhecimento internacional hoje em Paris”, declarou o secretário.

O diretor-presidente da Adaf, José Omena, dedica a conquista aos servidores da autarquia, sendo esta a maior vitória das últimas décadas para a pecuária amazonense. “O reconhecimento internacional é motivo de muita alegria para a defesa agropecuária brasileira, especialmente a do Amazonas, pois atesta que a carne inspecionada produzida no estado tem qualidade para ser comercializada em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Agradeço ao governador Wilson Lima, que me confiou a missão de liderar a Adaf nessa caminhada, à Faea, a todo o Sistema Sepror, aos pecuaristas e, especialmente, a cada servidor da Adaf, que vêm se empenhando há vários anos para que essa conquista fosse possível”, disse Omena.

Febre Aftosa

A febre aftosa é uma doença que afeta bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e suínos, e a sua erradicação permite a abertura do livre comércio de animais, produtos e subprodutos, assegurando maior competitividade à agropecuária local. O reconhecimento internacional como zona livre de febre aftosa sem vacinação é o mais elevado status sanitário que um estado pode obter, quando se trata dessa doença. Além de representar economia para o produtor rural, que deixa de comprar vacina, potencializa o alcance de novos mercados para a carne brasileira, pois alguns países só compram produtos de regiões com esse status.

Para obter o reconhecimento concedido pela Omsa, o Amazonas realiza ações contínuas de monitoramento do trânsito de animais, estruturação de barreiras e escritórios, além de campanhas de imunização.

Ações contra a aftosa

Entre os anos de 2019 e 2024, a Sepror adquiriu mais de 1,9 milhão de doses de vacina contra a febre aftosa, distribuídas através dos escritórios locais do Idam, nos municípios que não possuem estabelecimentos credenciados para venda de imunizantes. Foram investidos mais de R$5,4 milhões na compra de vacinas. O acompanhamento técnico em propriedades rurais, a fiscalização e o cadastro de animais são realizados pela Adaf.