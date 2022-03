Avalie o post

Klebim estava preso havia cinco dias e deixou a cadeia usando tornozeleira eletrônica

São Paulo – O youtuber Kleber Rodrigues de Moraes, o Klebim, acusado de liderar um esquema de promoção de jogos de azar e lavagem de dinheiro, foi recebido por um grupo de amigos e apoiadores ao deixar a prisão na madrugada deste sábado (26). Gravação feita pela Record TV mostra o youtuber rindo junto ao grupo. Klebim estava preso havia cinco dias e deixou a cadeia usando tornozeleira eletrônica.

O youtuber Kleber Rodrigues de Moraes, o Klebim (sob a placa), ri ao deixar a prisão (Foto: Reprodução / R7)

Nas imagens, feitas pelo cinegrafista Wellington Cabelo, pelo auxiliar Roberto Chaves e pela repórter Daniela Brito, Klebim conversa com o grupo e ri em alguns momentos (veja vídeo abaixo). De acordo com decisão da Justiça, o youtuber tem de permanecer em casa entre 19h e 6h, está impedido de frequentar ambientes como bares e casas de shows e deve manter distância de outros três investigados.

Segundo as investigações, Klebim organizava rifas cujos prêmios eram carros de luxo. O dinheiro arrecadado, ainda de acordo com as apurações, era lavado com a ajuda de uma rede de laranjas e empresas de fachada. Em dois anos, o grupo teria movimentado mais de R$ 20 milhões.

Com autorização judicial, foram apreendidos durante a operação veículos de luxo, entre eles uma Lamborghini Huracán e uma Ferrari 458 Spider, avaliados, cada um, em R$ 3 milhões. Também foi sequestrada uma mansão no Park Way (DF) e determinado o sequestro de R$ 10 milhões das contas dos investigados.

Klebim foi preso na casa em que mora com a mãe e a companheira, no Park Way. Quatro carros estavam na garagem da residência, entre eles uma Lamborghini Huracán, avaliada em R$ 3 milhões, e uma moto aquática. Também foi sequestrada uma mansão no Park Way, determinado o confisco de R$ 10 milhões das contas dos investigados e apreendidos celulares e computadores, com autorização da Justiça.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

