Manaus – Em comemoração ao Dia do Circo, celebrado neste domingo (27) em todo o País, o produtor cultural Wagner Moreira lança o documentário “Manaus Circense” às 19h no canal do YouTube da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O Dia do Circo é uma data comemorativa que homenageia a arte circense, uma das formas de arte e entretenimento mais tradicionais do Brasil. A escolha da data faz referência ao nascimento do palhaço Piolin, que fez muito sucesso na década de 1920.

O documentário, gravado no Centro Cultural Barravento, em Manaus, retrata diversas linguagens e técnicas da arte circense e conta com a participação dos artistas Estefhani Rojas, Francine Marie, Klindson Cruz e Jean Palladino.

O produtor cultural e idealizador do documentário, Wagner Moreira, disse que a arte circense está vivendo um novo momento e, certamente, há avanços quando os artistas se unem.

“Destacar a data em que se comemora o Dia do Circo, não é apenas enfatizar a importância da arte circense, mas também é reconhecer a grandeza dos artistas locais e reafirmar o compromisso com a classe. Conhecer a realidade deste segmento é um requisito essencial para a criação de políticas públicas, já que o setor sente esta movimentação e preocupação”, aponta.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, explica que, em Manaus, o circo tem conquistado espaço no cenário cultural e a união dos artistas e representantes da arte circense tem fortalecido o segmento e permitido a conquista de políticas públicas para o setor.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

