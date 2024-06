No final de sua performance na arena, a sinhazinha do boi bumbá Caprichoso, Valentina Cid passou mal e foi conduzida por uma das coordenadoras do boi para a área lateral do bumbódromo, onde foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

— O calor e o peso da fantasia foram desgastantes. Ela chegou quase desmaiada – , comentou um bombeiro que presenciou o atendimento.

Poucos minutos depois, a sinhazinha teve a maquiagem retocada par retornar à arena.