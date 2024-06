O atacante Gabigol foi afastado do confronto entre Flamengo e Cruzeiro pela diretoria do clube carioca. A partida está marcada para este domingo (29) às 18:30, no Maracanã, válida pelo Campeonato Brasileiro. A decisão de retirar o jogador da lista de relacionados é mais um capítulo da relação conturbada entre as partes. Os dirigentes do Flamengo irão avaliar a situação jogo a jogo, decidindo se contarão com o atleta ou não. Mesmo com o empresário buscando interessados para o jogador, o Flamengo não pretende liberá-lo na próxima janela de transferências sem uma compensação financeira. A partir do dia 1 de julho, Gabigol estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

