Absoluto no Circuito de Spielberg, palco do GP da Áustria de F1, Max Verstappen cravou neste sábado (29) com autoridade a pole position para a corrida de domingo (30). Superando Lando Norris e George Russell, a volta de 1m04s314 valeu a 40ª vez do tricampeão largando da posição de honra no grid inicial em sua carreira.

Chegando a quatro poles em Spielberg, circuito de propriedade da RBR, Max se tornou o maior detentor de poles da pista e superou o tricampeão Niki Lauda – piloto da casa. O holandês já é o maior vencedor da prova, com quatro triunfos até aqui.

O tricampeão dominou toda a sessão, anotando as melhores voltas nos três segmentos. E se nas corridas anteriores a sua diferença para rivais como a McLaren, Ferrari e Mercedes parecia cada vez menor, desta vez não houve discussão; Verstappen desbancou os adversários com larga vantagem.

O holandês vem de vitória na corrida sprint da etapa austríaca, sua décima no formato desde que ele foi introduzido em 2021. Ele também chega a oito poles em 11 classificações já realizadas até aqui.

