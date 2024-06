Em uma partida marcada por uma paralisação de 24 minutos devido a tempestades com raios e granizo, a Alemanha superou a Dinamarca por 2 a 0 neste sábado (29), no Signal Iduna Park, em Dortmund, e garantiu vaga nas quartas de final da Eurocopa 2024. Kai Havertz e Jamal Musiala marcaram os gols que selaram a vitória alemã. A partida começou com a Alemanha pressionando desde o início. Logo aos 3 minutos, Schlotterbeck teve um gol anulado por falta. Pouco depois, aos 6 minutos, Kimmich forçou uma grande defesa de Schmeichel com um chute de fora da área. Os dinamarqueses resistiram bem, mas raramente ameaçaram a meta de Neuer. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o árbitro Michael Oliver interrompeu o jogo devido a fortes chuvas, granizo e relâmpagos. Jogadores e torcedores buscaram abrigo, e a partida foi retomada após 24 minutos.

Na volta do intervalo, o VAR anulou um gol dinamarquês por impedimento milimétrico e, na sequência, detectou um toque de mão na área da Dinamarca. Havertz cobrou o pênalti e abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo. A Alemanha manteve a pressão e ampliou a vantagem aos 22 minutos, quando Musiala recebeu um lançamento de Schlotterbeck e marcou o segundo gol. Com a vitória, a Alemanha aguarda o vencedor do confronto entre Espanha e Geórgia, que acontece neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em Colônia. O duelo das quartas de final está marcado para a próxima sexta-feira, às 13h (de Brasília), em Stuttgart.

Rain in dortmund, match stopped between Germany and Denmark. pic.twitter.com/9iXcOWEIjD — raman (@Dhuandhaar) June 29, 2024

Dortmund once again the city of rain (and thunder!)#euro2024 pic.twitter.com/RLmBHEiGLG — Lucy Ward (@lucyjward_) June 29, 2024

It’s serious in Dortmund because of the rain which triggers violent thunder #EURO2024 pic.twitter.com/4VgtZ2Juzn — fan of football (@MPrevu79599) June 29, 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo