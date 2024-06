Em 2022, o Amazonas possuía 1.112 unidades locais industriais. O número representava o 1,41% do total nacional (194.944 unidades locais). Entre os principais produtos de produção e venda, naquele ano, se destacaram: televisores (receita líquida de R$ 15,4 bilhões) e telefones celulares, inclusive Smartphones (receita líquida de R$ 15,8 bilhões) e motocicletas (receita líquida 13,8 bilhões).

Os dados são da Pesquisa Industrial Anual (PIA), referente a empresa e produtos, divulgadas na quinta-feira (27), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nas indústrias do Amazonas, 109.967 pessoas estavam ocupadas até 31 de dezembro de 2022. O quantitativo representou 1,41% do total nacional (7.777.403 pessoas ocupadas) e 38,6% do total da região Norte (284.720 pessoas ocupadas).

Liderança

De acordo com o levantamento do IBGE, na região norte, o Amazonas liderou na receita líquida de vendas foi maior no Amazonas (R$ 186,2 bilhões), seguido pelo Pará com R$ 151.4 bilhões. O valor bruto da produção industrial também foi maior no Amazonas com R$ 167,5 bi, superando o Pará que somou R$ 150,6 bilhões.

Nos custos das operações industriais, o Amazonas liderou com R$ 104,72 bilhões, seguido pelo Pará com R$ 83,9 bilhões. O valor da transformação industrial foi mais alto no Pará, totalizando R$ 66,6 bi, deixando o Amazonas em segundo lugar com R$ 62,7 bilhões.

Indústria x Ocupação

A pesquisa aponta que o Amazonas possuía, em 2022, o maior número de Indústrias de Transformação. Erma 1.096 unidades locais e 107.951 pessoas ocupadas.

Nesse grupo, a fabricação de “Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos” (30.471 pessoas ocupadas) foi a maior, representando um total de 27,7% do total de pessoas ocupadas.

No grupo Indústria de Transformação, a liderança foi da “Fabricação de Produtos Alimentícios” (200 unidades locais), seguida pela “Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plástico” (117 unidades locais) e pela “Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos” (100 unidades locais).

Ranking dos produtos e serviços industriais por valor de produção

Em 2022, os três principais produtos industriais do Amazonas eram: televisores, incluindo “Smart TVs”, com o valor de produção de R$ 21,2 bilhões; telefones celulares, com R$ 16,5 bilhões em valor de produção; e motocicletas, com o valor de R$13,7 bilhões.

Esses produtos destacam-se significativamente no cenário industrial do Amazonas, representando os maiores valores de produção e, consequentemente, uma parte substancial da economia industrial do estado.