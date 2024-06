O calor fez mais uma vítima no Festival de Parintins de 2024. A cunhã-poranga do Garantido, Isabelle Nogueira, precisou ser socorrida por membros da organização do bumbá vermelho e branco, que passaram a abaná-la preocupados com estado da cunhã.

No maior momento de sua apresentação, quando evoluía em frente à galera de seu boi, Isabelle se sentiu mal e com expressão de choro caminhou para lateral da arena, sendo socorrida pela equipe de apoio de arena do boi.

Alguns ainda tentaram impedir jornalistas de registrar o momento.

Antes dela, a sinhazinha do Caprichoso, Valentina Cid, também se sentiu mal no bumbódromo.