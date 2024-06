Os novos episódios de Casamento às Cegas: Uma Nova Chance lançados nesta semana (26), oferecem o verdadeiro significado do termo entretenimento. O reality show da Netflix é conhecido por suas polêmicas, mas a quarta temporada traz participantes que já foram casados, ou que tiveram longos relacionamentos, e estão buscando uma segunda chance no amor. Esta dinâmica e a escolha de um bom elenco adicionou profundidade às interações.

Há conexão, decepção, solidão, ciúmes, ex-pretendente resgatando coisas do passado, e a evolução de casais que não pareciam estar juntos por motivos genuínos. Confira as reviravoltas, confissões, e até o surgimento de um novo casal.

Gabriel Kaled e Muriel de Aquino Silva

No sétimo episódio, o público é direcionado à revelação de um casal que não avançou no reality, mas se concretizou fora dele. Kaled e Muriel se conheceram nas cabines e se pediram em casamento, mas Muriel, confusa, decidiu não seguir adiante no programa.

Longe dos holofotes, eles conseguiram fortalecer a relação e já estão morando juntos. A notícia foi compartilhada durante uma festa do grupo, que contou com a aparição surpresa de Kaled.

Evandro Pinto e Ariela Carasso

Evandro e Ariela protagonizaram uma das reviravoltas mais chocantes da temporada. Questionados pela falta de intimidade desde a lua de mel, a falta de uma conexão mais profunda entre os dois é nítida ao longo dos episódios. Até que, no sétimo, Evandro revela ter um filho com quem não mantém contato, balançando ainda mais a relação.

Ariela se apresenta nos novos capítulos como a agente do caos, colocando outros casais em saias justas, protagonizando a briga mais intensa do programa até agora, e resultando no término do casal.

Patrick Ribeiro e Marília Pinheiro

Patrick e Marília surgiram como um casal promissor, mas a rotina revelou uma dinâmica disfuncional. Marília busca mais atenção e maturidade de Patrick, que demonstra insegurança e imaturidade emocional. As incertezas de Patrick sobre o casamento, expressas na frente de amigos e familiares, deixam Marília abalada. O futuro do casal no altar permanece incerto.

Ingrid Santa Rita e Leandro Marçal

Ingrid e Leandro representam os problemas comuns que humanizam o programa. Dificuldades em evoluir no campo sexual levam o casal a buscar ajuda profissional. As coisas parecem evoluir na vida íntima, no entanto, a insegurança de Ingrid sobre a responsabilidade de Leandro na vida a dois, levanta dúvidas sobre o futuro da relação, considerando que a noiva tem uma filha, é autônoma, e vivencia responsabilidades que ainda não enxerga em seu companheiro. Até o último episódio, Leandro parece querer fazer dar certo, e está correndo para passar mais segurança.

Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo

Alexandre e Renata iniciaram a relação de uma forma duvidosa, e o que parecia ter começado pelos motivos errados, se desenvolveu em uma conexão aparentemente verdadeira. Alexandre enfrenta dificuldades em expressar afeto – que mais parece insegurança do que frieza propriamente dita -, mas Renata se demonstra apaixonada e entregue.

A super conexão entre eles é notória, mas o comportamento complexo de Alexandre, na forma de lidar com frustrações, adicionam tensão ao relacionamento e culminam em um conflito com as amigas de Renata. Que, por sua vez, se questiona se está perdendo na relação.

Vanessa Kurashiki e Leonardo Plácido

Por fim, Vanessa e Leonardo formam o casal aparentemente perfeito, mas longe de serem monótonos. Carismáticos e divertidos, eles se destacam como o “alívio cômico” da temporada, mantendo a individualidade enquanto evoluem juntos. O “sim” no altar parece certo. Vanessa é carismática e engraçada, e Patrick parece admirar isso. É gostoso e divertido assistir e poder acreditar em amores assim.

