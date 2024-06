O levantador de toadas David Assayag foi o terceiro item oficial da noite a passar mal em plena apresentação na arena. Ele foi retirado às pressas pela equipe do Corpo de Bombeiros e atendido na enfermaria do bumbódromo de Parintins.

David sentiu-se mal pouco antes do último ato da noite, o ritual indígena, que precisou ser cantado por Márcia Siqueira.

Por volta das 3h da manhã ele postou um vídeo explicando o que houve. “Foi apenas uma quentura. A costeira era muito pesada. A pressão baixou. Fiquei 30 minutos em observação”, afirmou David pelas redes sociais.

Além dele, a sinhazinha do Caprichoso, Valentina Cid, e a cunhã-poranga do Garantido, Isabelle Nogueira, também passaram mal em virtude do forte calor.

VEJA O QUE DISSE DAVID