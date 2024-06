O Boi-bumbá Caprichoso abriu a segunda noite do 57º Festival de Parintins, neste sábado (29), exaltando os povos indígenas e ribeirinhos com o tema Tradições: O Flamejar da Resistência Popular. O Touro Negro encantou o público com alegorias surpreendentes, mesclando toadas novas e antigas. O Festival de Parintins é organizado pelo Governo do Amazonas e ocorre até este domingo (30).

Neste ano, o bumbá azul busca o título de tricampeão.

O boi azulado levou para a arena três alegorias que deixaram o público encantado. A Figura Típica homenageou o Pescador da Amazônia, com cores e movimentos cheios de detalhes, criação dos artistas Márcio Gonçalves e Marlucio Pereira.

A apresentação, conduzida por Edmundo Oran, foi animada e empolgante. O item 1 se diz satisfeito e enfatizou a preparação envolvida no festival.

“Trabalhamos há oito meses junto com o Conselho de Arte. Preparação vocal, preparação mental para suportar, vamos dizer assim, as três noites de festa”, destacou Edmundo.

O Levantador de Toadas Patrick Araújo também se destacou ao cantar “Feito de Pano e Espuma” ao lado do pianista João Gustavo Kienen, emocionando o público.

O espetáculo do Boi Caprichoso foi finalizado com o Ritual Indígena, Rito de Transcendência Marubo. A alegoria do artista Kennedy Prata trouxe a apresentação do Pajé Erick Beltrão.

Garantido

Na segunda noite de apresentações do 57º Festival de Parintins, o Boi Garantido encerrou a festa levando o tema ‘A Cidade de Lindolfo’, como parte do projeto ‘Segredos do Coração’.

Dentro do Bumbódromo, o boi vermelho e branco levou a materialização do sonho do criador. No conjunto do espetáculo, o cultivo da dança, do canto e da brincadeira de boi-bumbá foram apresentados para a galera, que foi ao delírio com os módulos alegóricos e itens.

Um dos grandes momentos da noite foi a aparição do icônico ‘Belezão’, um Boi Garantido gigante, que solta uma essência de patchouli pela arena. O apelido surgiu na sua primeira aparição, em 1985, quando o bumbá apareceu majestoso na arena e fez a galera o apelidar de ‘Belezão’. A última aparição dele foi em 2018.

Outro esperado momento foi a aparição da sinhazinha do Boi Garantido, que surgiu de dentro de uma alegoria representando o coração, símbolo do bumbá vermelho e branco. Valentina Coimbra, representante do item 7 do Festival de Parintins, falou sobre a preparação para este ano.

No meio da galera, representante do item 19 do Festival de Parintins, estava a Elisângela Sena, 48, que é perreché desde criança, mas só conseguiu vir ao festival este ano. Para ela, ver de pertinho o seu bumbá representou uma grande emoção.