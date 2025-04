Visuliazação: 0

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi vítima de um sequestro na tarde dessa segunda-feira (28/04) na Rua Bela Vista, no bairro Redenção, na zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima foi libertada em segurança após ação da equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que interceptou os sequestradores na Avenida Torquato Tapajós. Três suspeitos armados foram presos na operação. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. A matéria é do site Toda Hora.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o sequestro ocorreu por engano. O trio, que estava em um carro, abordou e sequestrou o homem que caminhava pela rua. Segundo a polícia, a vítima foi confundida com outra pessoa, com quem os criminosos pretendiam negociar a compra de uma motocicleta. Após renderem o homem, os sequestradores fugiram do local em alta velocidade.

Assim que o sequestro foi encontrado por familiares da vítima, uma equipe da Rocam foi acionada e iniciou as buscas pelos criminosos. Momentos após o crime, o trio foi interceptado na Avenida Torquato Tapajós. A vítima foi resgatada em segurança, sem ferimentos aparentes, e os sequestradores foram presos em flagrante.

O caso foi registrado e será investigado pelo 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As autoridades devem apurar todos os detalhes do sequestro, incluindo a motivação e a identidade do verdadeiro alvo da possível emboscada.