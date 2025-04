Visuliazação: 0

O ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, apareceu irreconhecível no trailer de “Coração de Lutador: The Smashing Machine”, divulgado nesta terça-feira (29). O filme chega aos cinemas brasileiros em outubro.

A trama é baseada na história do lutador de MMA Mark Kerr, abordando os conflitos da vida pessoal do atleta enquanto alçava a fama no esporte.

Além de The Rock, Emily Blunt, atriz indicada ao Oscar, também estrela a trama. Ela interpreta a então esposa do lutador, Dawn Staples. A direção é de Benny Safdie (“Bom Comportamento” e “Joias Brutas”).

Assista ao trailer: