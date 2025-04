Visuliazação: 0

A notícia divulgada por um site especializado de que a seleção brasileira pode ter uma camisa vermelha como segundo uniforme na Copa do Mundo de 2026 gerou indignação em políticos bolsonaristas nas redes sociais. Eles reclamam da cor, vinculada a partidos de esquerda, em especial o PT, sobretudo em um ano eleitoral, em que os brasileiros vão às urnas para escolher o presidente e governadores de Estado. De acordo com o site Footy Headlines que é referência em “vazar” camisas de clubes e seleções antes do lançamento, a camisa vermelha substituiria a azul, tradicional número 2 da seleção brasileira, e conteria o selo da Jordan, e não da Nike, fornecedora de material esportivo do Brasil desde 1996.

Senador por Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) gravou um vídeo reclamando da possibilidade e pressionando o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a barrar a mudança. “O que isso tem a ver com política? Tem tudo a ver com política. O ano que vem é o ano de Copa do Mundo e é um ano eleitoral. Eles já querem fazer politicagem, ideologia, acabando com uma tradição que é a camisa que é verde e amarela. Aí eu faço uma pergunta e uma provocação: cadê você, presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues? Você vai permitir isso aí? Politicagem dentro seleção brasileira?”, reclamou Cleitinho, usando uma camisa amarela da seleção.

O também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou querer crer que a notícia não seja verdadeira. “A camisa da seleção sempre foi um símbolo da nossa identidade nacional, do nosso orgulho e das nossas raízes. Sempre foi verde e amarela, as cores da nossa pátria. Mudar isso não faz qualquer sentido”, criticou. “Essa tentativa não passa de mais uma investida para desfigurar aquilo que nos faz brasileiros de verdade. Nossa bandeira não é vermelha, e nunca será”, completou.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), crítico da postura do Supremo Tribunal Federal (STF) na condução de processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ironizou: “O juiz também será nosso? A camisa vermelha proporciona essas vantagens ..”. Já a deputada Carla Zambelli (PL-SP) questionou se a CBF não queria “colocar logo uma estrela do PT na camisa vermelha”. “Pelo menos teríamos seis estrelas e poderíamos sair por aí dizendo que, finalmente, conquistamos o hexa”.

