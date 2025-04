Visuliazação: 0

O Manaus FC estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Feminino A3. Nesta segunda-feira (28/04), o Gavião recebeu a Tuna Luso (PA), no estádio Carlos Zamith, e triunfou pelo placar de 1 a 0.

Sabrina, de cabeça, balançou as redes ainda na etapa inicial. Esse foi o primeiro jogo do Esmeraldino em uma competição nacional na modalidade feminina.

O jogo

Em casa, o Manaus FC tentou tomar conta das primeiras ações ofensivas. O Gavião chegou a ter um gol anulado no começo. Sabrina saiu na cara do gol e tocou para Luane, que tocou para o gol mas estava em posição irregular. Mas a Tuna Luso equilibrou o duelo e a partida teve poucas oportunidades de gol. Até que aos 45, Luana cruzou da esquerda, achou Sabrina na área, que cabeçeou para vencer a arqueira paraense e abrir o placar no Zamith.

No segundo tempo, o time visitante teve que sair mais para o jogo em busca do empate. O Manaus tentou aproveitar os espaços deixados para contra-atacar e selar a vitória.

As paraenses pressionaram, mas esbarraram na grande atuação do sistema defensivo Esmeraldino. Fim de jogo, Manaus 1 x 0 Tuna Luso.

Panorama e próxima partida

Com a vitória, o Manaus ocupa a zona de classificação para a segunda fase do Brasileirão A3. Na sequência, o Gavião vai até Boa Vista (RR) para encarar o São Raimundo (RR). O jogo será na sexta-feira (02), às 19h (horário de Manaus).

