Rio Negro supera cota de inundação em Manaus e moradores recebem alerta

Um aviso de alerta inundação enviado pelo Google aos manauaras, na manhã desta terça-feira (29/04), deixou os moradores em atenção após o Rio Negro atingir 27,60 metros, ultrapassando a cota de inundação que era de 27,50 metros. O informe destacou que o rio está mais alto que no mesmo período de 2023, colocando a capital amazonense em estado de alerta para transbordamentos, com impactos iniciais em bairros próximos à orla.

Alerta enviado pelo Google aos manauaras – Foto: Divulgação

No mesmo período do ano passado, o nível do rio estava em 25,34 metros, conforme a medição do Porto de Manaus.

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) reforça que a fase de enchente ainda está em curso e alerta para a necessidade de preparação da população e adoção de medidas de mitigação pelas defesas civis e prefeituras. A média diária de elevação do rio em abril deste ano tem sido de 5,76 centímetros, indicando uma tendência de crescimento contínuo.

Embora a situação ainda não tenha causado impactos significativos em toda a cidade, alguns bairros próximos à orla da capital já registram alagamentos, como Educandos, São Raimundo e São Jorge. A Defesa Civil do município informou que mais de 300 metros de pontes de madeira já foram produzidas para auxiliar na mobilidade das áreas afetadas e devem ser entregues nos próximos dias.

Monitoramento

A projeção do SGB é de que o Rio Negro atinja, aproximadamente, 28,68 metros, com uma variação possível entre 27,93 e 29,43 metros. Para fornecer informações mais detalhadas e atualizadas, o órgão anunciou que divulgará o 2º Alerta de Cheias da Bacia do Amazonas de 2025 nesta quarta-feira (30/04), às 10h, em Manaus. O evento também será transmitido online pelo canal TV SGB no YouTube.

Serão apresentadas as previsões das cotas máximas que os rios Negro, Solimões e Amazonas devem alcançar neste ano, além de previsões climatológicas para a região. As áreas monitoradas incluem os municípios de Manaus, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins.