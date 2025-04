Trabalhador morre em colisão com micro-ônibus na Avenida Brasil

Visuliazação: 0

O ajudante de usina Francisco Rodrigues Júnior, de 38 anos, perdeu a vida em um acidente de trânsito por volta das 6h desta terça-feira (29/04), no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Senador Cunha Melo, na divisa dos bairros Vila da Prata e Santo Antônio, zona Oeste de Manaus. Francisco estava a caminho do trabalho quando sua motocicleta colidiu com um micro-ônibus do transporte especial. Ele deixa esposa e três filhos.

Imagens registradas no local mostram a violência do impacto. A frente do micro-ônibus ficou destruída e a motocicleta — modelo Honda, de cor preta e placa OAC7H46 — ficou presa sob o para-choque dianteiro. O corpo de Francisco foi arremessado a vários metros e apresentava ferimentos graves na cabeça, mesmo com o uso de capacete.

Francisco estava a caminho do trabalho – Fotos: Reprodução

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito de Francisco. Equipes do Departamento Técnico Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) também compareceram para realizar a perícia e remover o corpo da vítima.

Sobre a colisão

De acordo com a versão apresentada pelo motorista do micro-ônibus após o acidente, que não teve o nome divulgado, Francisco teria ultrapassado o sinal vermelho, causando a colisão.

O condutor do ônibus afirmou que já havia encerrado a rota e estava retornando à garagem da empresa quando o acidente aconteceu. Ele permaneceu no local e prestou esclarecimentos à polícia e autoridades de trânsito. A causa do acidente segue sob investigação da perícia técnica.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram na cena do acidente para organizar o trânsito, que ficou parcialmente interditado e registrou lentidão no sentido Ponta Negra, nas proximidades do Centro de Convivência Madalena Arce Daou.

A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT) deve instaurar um inquérito para apurar as causas da colisão e definir se houve negligência por parte de algum dos envolvidos.