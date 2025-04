Sejusc auxilia PcDs na criação e encaminhamento de currículos para trabalho

Visuliazação: 0

Pessoas com Deficiência (PcD) podem cadastrar currículos na base de dados da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), além de receber auxílio para criação do documento por meio de técnicos especializados no Centro Estadual de Cuidados para Idosos e Pessoas com Deficiência (CECIPcD), na zona sul de Manaus.

Os atendimentos coordenados pela Secretaria Executiva de Direitos da Pessoa com Deficiência (SePcD), integrada à secretaria, ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Marquês de Quixeramobim, nº 210, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores.

Os currículos são recebidos diariamente e encaminhados para empresas públicas, privadas e cursos de qualificação de acordo com a demanda de busca do mercado de trabalho e da pessoa.

De acordo com o coordenador dos atendimentos, técnico Igor Uriel, desde o início do projeto em setembro de 2023 até março de 2025 já foram mais de 100 currículos auxiliados e enviados.

“Esse trabalho começou por volta de setembro de 2023 e na época era uma parceria só entre a Sejusc e a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp). Nós auxiliávamos nos currículos e enviávamos para a Setemp, mas conforme foi passando o tempo fomos recebendo contato de outras empresas e agora expandimos esse alcance”, explicou.

Experiência

Por meio do auxílio, Wendel Feitosa, de 21 anos, conseguiu um emprego em uma empresa de papelões do Distrito Industrial de Manaus. Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de grau leve, ele buscou os serviços da Sejusc no fim do segundo semestre de 2024 e, após todo o apoio, conseguiu emprego em novembro do mesmo ano.

Agradecido, ele comentou que antes sua mãe divulgava “de porta em porta” seu currículo para que ele conseguisse um trabalho, mas nunca tinha conseguido antes do apoio do Estado.

“Eu fui com a minha mãe fazer esse processo na Sejusc e, graças a Deus, esse currículo me ajudou. O processo foi bem fácil, resolver as questões de documentos e organizar para que o trabalho fosse obtido”, acrescentou Wendel.

Completando seis meses na empresa industrial em abril de 2025, ele ainda ressaltou que desde o início seu trabalho foi muito bom.

“Desde o primeiro dia a minha experiência com a empresa foi algo melhor, é algo que nunca vou esquecer. Eu trabalho na produção, mexo com papelão e me sinto ótimo. Trabalhar é muito importante para a minha vida”, pontuou.

Orgulho

Esse é o sentimento que resume a avó de Wendel, Jacy Feitosa, de 64 anos, ao ver seu neto sair para trabalhar todos os dias. Feliz com o feito, ela complementou sobre a importância de ter esse atendimento para as pessoas com deficiência.

“É um projeto muito bom e espero que vocês continuem ajudando outros PcD assim como meu neto, que eles tenham a chance que ele teve e conquistem sua independência financeira porque hoje ele tem a dele e isso é muito bom de se ver. Quando você tem um órgão para ajudar é mais fácil”, destacou.

SePcD

Integrada à Sejusc, a SePcD oferece atendimento especializado para PcD, com serviços de orientação e emissão de passes intermunicipal e interestadual e para Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e da Pessoa com Deficiência (CiPcD).

O local dispõe ainda de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para viabilizar o atendimento a pessoas com deficiência auditiva, com possibilidade de solicitação de tradução para acompanhamento em serviços públicos e privados. Cadastramento para emissão de cadeiras de rodas, atendimento psicossocial e orientação jurídica também fazem parte do quadro de serviços.