Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e causou correria no fim da tarde desta quarta-feira (10/4), no Edifício Soberane, localizado na Rua Salvador, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus. A matéria é do site Onda Digital.

De acordo com informações preliminares, o incidente teve início por volta das 16h. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma grande movimentação de pessoas deixando o prédio às pressas, logo após o alarme de emergência ser acionado. Nas imagens, é possível ver a fumaça se espalhando por algumas áreas da estrutura, o que causou apreensão entre os ocupantes do edifício.

Ainda não há confirmação sobre a origem das chamas. Testemunhas relataram que o alarme soou e, em seguida, todos os presentes foram orientados a evacuar o prédio como medida de segurança. Apesar do susto, não há, até o momento, registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e enviou uma equipe ao local para realizar os procedimentos de verificação, controle e ventilação. A corporação trabalha para identificar a causa do princípio de incêndio e garantir a segurança da estrutura.